Les Diables Rouges sont désormais deuxièmes du groupe 2, à un point des 'Three Lions' et doivent donc s'imposer à Reykjavik pour ne pas compromettre leurs chances d'accéder au 'Final Four'. Lukaku, absent à l’entraînement d’hier, sera bien présent sur le front de l'attaque tout comme Doku. Carrasco sera quant à lui positionné dans l’entrejeu.

La composition des Diables rouges :

Mignolet, Denayer, Meunier, Alderweireld, Boyata, Doku, Witsel, Tielemans, Trossard, Carrasco, Lukaku.







Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45: