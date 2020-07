Les Diables défilent dans les rues de Bruxelles envahies par plus d’un million de supporters entourant le bus à impérial. C’est ce qu’on rêvait de vivre ce mardi 14 juillet, au surlendemain de la fin de l’Euro 2020. Le virus est passé par là et il faudra patienter jusqu’à l’été prochain.

En attendant, les questions sur l’inquiétant vieillissement des Diables se font plus fortes. Nos défenseurs tiendront-ils le coup une année de plus ? Que se passera-t-il quand la génération dorée dira stop, sans doute après la Coupe du monde 2022 ?

On n’a pas encore les réponses précises à ces interrogations, mais on peut quand même conserver un certain optimisme après notre plongée chez les joueurs nés entre 2002 et 2005 (âgés de 15 à 18 ans donc). Ceux qui devront venir rafraîchir l’équipe nationale pour les Coupes du monde 2026 et 2030.