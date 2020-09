Interrogé sur une possibilité de resigner à Chelsea avant d'être prêté à Crystal Palace, l'attaquant des Diables a expliqué que son avenir serait "quelque chose comme ça", tout en ajoutant qu'il espérait y avoir du temps de jeu.

Kevin De Bruyne : "Au début du match, c'était difficile de trouver des solutions. J'avais vu le match contre l'Angleterre donc je n'étais pas surpris qu'ils défendent autant. Je savais qu'en marquant un troisième but, on trouverait des espaces puisque ça deviendrait difficile de couvrir tous les espaces pour eux. La situation est difficile pour tout le monde puisque les joueurs ont des rythmes différents. Cela va donner de la confiance à ceux qui ont joué un ou deux matchs avec nous. Dans la vie, nous avons des bons et des plus mauvais moments mais je suis très content de ma semaine donc je vais juste aller prendre ma douche et puis rentrer à la maison, auprès de ma femme et de mes trois enfants."

Toby Alderweireld : "Nous avons montré que nous savions jouer sans Kompany. La défense fonctionne bien avec Denayer, c'est un bon joueur qui a beaucoup de confiance. C'est évidement triste de connaître mon centième match avec les Diables sans public. J'aurais aimé que ma famille soit là mais c'et un problème mondial. Je suis tout de même content d'atteindre ce chiffre.

Jérémy Doku : "J'étais déjà très content de mon premier match et je suis très heureux d'avoir pu marquer ce soir. Je suis encore choqué de jouer avec de tels joueurs. Sur le but, Kevin reçoit la balle. Je ne pensais pas qu'il m'avait vu mais c'est Kévin, donc il m'avait forcément vu. Je rentre et je frappe. Ma célébration, c'était pour les gens qui disaient que je ne méritais pas d'être sélectionné."

Roberto Martinez : "Ce n'était pas facile comme atmosphère mais le groupe a eu une attitude impeccable. On a déjà eu une belle victoire au Danemark. On a été capable de faire un match différent là-bas. Des joueurs comme Trossard et Doku ont pu disputer leur premier match avec nous. Doku a un avenir incroyable. Il adore les un contre un, quand il a de l'espace. Il a un très grand potentiel et il écoute les coachs, c'est intéressant pour un entraîneur. Je veux une équipe qui grandit et qui continue de s'améliorer. Ces jeunes sont déjà capables d'apporter quelque chose dès maintenant.