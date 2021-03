L'été dernier, le Stade Rennais avait décidé, après sa qualification pour la Ligue des Champions, de mettre les moyens pour améliorer son effectif. Parmi les transferts réalisés, celui de Jeremy Doku, la jeune pépite de Neerpede pour une somme record : 26 millions d'euros. Quelques mois plus tard et après une campagne européenne décevante, certains observateurs en France ont tout de même critiqué le manque d'efficacité du jeune international belge de 18 ans.

"Mais pourquoi je joue tous les matches alors ?"

Après la victoire face à Metz, au terme de laquelle il a fini avec un but et...une carte rouge, Jeremy Doku en a profité pour s'exprimer avec beaucoup de lucidité sur sa première saison au sein du club breton : "S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matches alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici."

L'ex-Anderlechtois est également conscient que les critiques proviennent surtout de l'énorme investissement fait par le club pour s'attacher ses services mais il demande d'être jugé pour ce qu'il produit sur le terrain uniquement : "Si tu regardes le prix et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal. Mais si tu regardes le jeu et ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer."