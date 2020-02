Dortmund a remarquablement préparé la réception du Paris SG en Ligue des Champions en battant vendredi Francfort 4-0 lors du match d'ouverture de la 22e jounrée du championnat d'Allemagne de football.

Axel Witsel, auteur de l'assist sur le deuxième goal, et Thorgan Hazard ont disputé l'intégralité de la rencontre avec les vainqueurs.

Grâce à ce succès, le Borussia (42 points) prend la deuxième place du classement à Leipzig (42 points également), qui reçoit Brême (17e) samedi. Dortmund revient ainsi à une unité du Bayern Munich, qui se déplace dimanche à Cologne (13e). Lukasz Piszczek (33e), Jadon Sancho (50e), Erling Haaland (54e) et Raphaël Guerreiro (74e) ont marqué les buts.

En Angleterre, Wolverhampton et Leicester ont partagé l'enjeu (0-0). Leander Dendoncker, qui a été averti (55e), a tenu les nonante minutes avec les Loups. Chez les Foxes, Youri Tielemans a passé le relais à Dennis Praet (75e) juste avant que leur équipier Hamza Choudhury ne se fasse exclure (76e, 2 jaunes). Après 26 journées, Leicester (50 points) reste bien accroché à sa troisième place et Wolverhampton (36 points) est 7e.

Aux Pays-Bas, Heracles s'est incliné à Venlo (1-0) dans un match de la 23e journée. Cyriel Dessers était titulaire avec l'équipe l'Almelo tandis que Lucas Schoofs et Dario Van den Buijs sont restés sur le banc. Le but de Danny Post (21e, 1-0) a permis à Venlo (14e, 24 points) de céder la place de barragiste à Zwolle (16e, 22 points).

En Espagne, l'Atletico Madrid a été bloqué à Valence (2-2) dans un match comptant pour la 24e journée. Yannick Carrasco est monté au jeu pour les Colchoneros (76e) alors que le score était déjà acquis. L'Atletico a mené deux fois à la marque par Marcos Llorente (15e, 0-1) et Thomas(43e, 1-2). Valence a comblé son retard par Gabriel (40e, 1-1) et Geoffrey Kondogbia (59e, 2-2). Les deux formations font du surplace au classement: l'Atletico (40 points) est 4e et Valence (38) 6e.