Y. T. et S. Se.

Y. T. et S. Se.

Y. T. et S. Se.

La signature de Meunier à Dortmund et le transfert de Castagne à Leicester signifient que ces deux clubs fournissent chacun trois Diables rouges. À Dortmund, il s’agit du trio Witsel - Thorgan Hazard et Meunier. À Leicester, les trois heureux élus sont Tielemans, Praet et Castagne.

Trois Diables par un seul et même club étranger, ce n’est cependant pas un record.

4 Diables de l’AZ

Pour le match du 28 mars 2009 contre la Bosnie (2-4), René Vandereycken avait fait appel à quatre joueurs de l’AZ Alkmaar : Swerts, Pocognoli, Martens et Dembélé. Les quatre figuraient également dans la sélection de Frankie Vercauteren pour la Kirin Cup au Japon, en mai 2009.

4 Diables de Tottenham

À l’occasion du match Belgique - Bosnie du 3 septembre 2015 (3-1), Marc Wilmots avait rappelé quatre joueurs de Tottenham : Vertonghen, Alderweireld, Chadli et Dembélé. Mousa s’était blessé avant la rencontre.

3 Diables de Schalke

Trois Diables de Schalke 04 faisaient partie de la sélection de Robert Waseige pour l’Euro 2000, à savoir Wilmots, Émile Mpenza et Van Kerkhoven. À l’époque, les Belges n’avaient pas passé la phase de groupes. Ils étaient également trois de Schalke au Mondial 2002, mais Vermant remplaçait Mpenza, blessé.

3 Diables de l’Ajax

Pour le match amical entre la Belgique et les Pays-Bas du 20 août 2003 (1-1), Aimé Anthuenis avait sélectionné trois joueurs de l’Ajax : Van Damme, Soetaers et Sonck.