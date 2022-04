Le "Rekordmeister" a l'occasion de remporter à cette occasion son 10e titre de champion d'Allemagne consécutif. Les Borussen ne disposeront pas de tous leurs éléments à l'Allianz Arena. Jeudi, c'est le gardien de but Gregor Kobel, qui souffre d'un ligament et sera indisponible "une ou plusieurs semaines", qui a dû renoncer, a annoncé jeudi le coach Marco Rose. Cette absence s'ajoute à celles de Giovanni Reyna, Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud et des trois Diables Rouges : Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard. Par ailleurs, Dan-Axel Zagadou et Marius Wolf sont très incertains.

Dortmund compte 9 points de moins que le Bayern alors qu'il reste quatre journées de championnat. Les Munichois n'ont besoin que d'un point pour être assurés d'un nouveau titre, le 32e de son histoire.