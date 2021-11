Samuel Bastien, Paul-José Mpoku, Ibrahima Cissé, Ahmed El Messaoudi, Cyril Dessers, Igor Vetokele, Dolly Menga, Omar El Kaddouri et plus récemment Ahmed Touba ainsi que les frères Samy et Ryan Mmaee. Tous ces joueurs ont porté le maillot belge des sélections de jeunes au cours de ces dix dernières années. La plupart sont même allés jusqu’aux U21. Mais aujourd’hui ils défendent le blason d’une autre nation.

La République démocratique du Congo, le Maroc, l’Angola, le Nigeria ou l’Algérie leur ont offert l’opportunité de vivre le rêve d’évoluer pour l’équipe nationale de leurs origines. Le choix de changer de nationalité sportive s’est toutefois révélé très difficile pour chacun de ces jeunes joueurs.

(...)