Dries Mertens évoluera encore à Naples la saison prochaine.

C'est en tous les cas ce que le Diable Rouge a annoncé après le dernier match du championnat d'Italie, samedi, à Bologne, au cours duquel il a marqué son 16e but de la saison mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe (3-2). "Je reste à Naples, je me sens comme à la maison ici", a-t-il déclaré en zone mixte. "J'ai encore un an de contrat et je reste ici. Sur le terrain, je n'ai pas eu la sensation que c'était mon dernier match. Je sens que je fais partie intégrante du projet."

Suite à l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de touche, Mertens a été relégué plusieurs fois sur le banc en début de saison, alors qu'il était un titulaire indiscutable pour Maurizio Sarri. "J'ai rencontré quelques difficultés à trouver ma place dans le changement tactique, mais j'y suis parvenu. Nous avons un bon système offensif, qui fonctionne bien je pense. Avec Ancelotti, nous jouons un football encore plus direct et offensif, cela me plait beaucoup."

Mertens évolue à Naples depuis 2013. Samedi, il a inscrit son 109e but, toutes compétitions confondues, sous le maillot napolitain. Seuls Marek Hamsik (121) et la légende argentine Diego Maradona (115) ont fait mieux que lui. "Je suis content d'avoir marqué. Je vise le record de Marek."

Le Diable Rouge donne "une bonne note" à sa saison. "Je la donne aussi à l'équipe car ce n'était pas simple de confirmer à un certain niveau quand on change d'entraîneur. Maintenant, nous nous tournons déjà vers l'avenir, car je suis sûr que cet effectif peut encore progresser et réussir de grandes choses pour nous et pour nos supporters, qui nous suivent partout."