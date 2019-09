Nacer Chadli n’est pas le seul Diable à avoir marqué des points dans le petit stade de Serravalle, malgré la pâle prestation belge.

En renard (argenté), Dries Mertens a directement marqué après son entrée au jeu. Puis il a donné du peps à la zone offensive. "J’avais faim depuis le banc en première mi-temps, reconnaît-il. J’avais vraiment envie de jouer. J’ai marqué après une minute sur le terrain, cela fait toujours plaisir, même si je dois aussi préciser que je suis arrivé sur la pelouse au moment où notre adversaire souffrait physiquement. Il fallait juste réussir à faire les choses plus rapidement devant. On manquait d’automatisme, même si Saint-Marin a quand même bien joué. On n’avait pas l’impression d’affronter la dernière équipe du classement mondial. Maintenant, on pense à l’Écosse où on va pour gagner et avancer vers la qualification."

Roberto Martinez l’a déjà annoncé : ce sera avec Mertens dès le coup d’envoi. Romelu Lukaku aussi. Et Nacer Chadli est en bonne position.