Son 123e but sous le maillot de Naples.

Il y a 15 jours, avec un but contre l'Inter de Romelu Lukaku, Dries Mertens est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Et Drieske ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Adoubé par Maradonna, Mertens s'est à nouveau montré décisif ce dimanche.

Naples recevait la SPAL, et le Louvaniste n'aura attendu que 3 minutes pour se mettre en évidence. Le Diable Rouge profite d'une belle passe de Fabian et trompe le gardien d'un astucieux lob. Un but dans un premier temps annulé pour un hors-jeu mais finalement validé grâce à l'intervention de la VAR.



En Angleterre ce week-end était principalement consacré à la FA Cup.

Manchester City se déplaçait à Newcastle ce dimanche et c'est l'inévitable Kevin De Bruyne qui a permis aux Citizens de prendre l'avantage. C'est suite à une faute de Fabian Schar dans le rectangle que De Bruyne a donné l'avantage aux hommes de Guardiola sur penalty. Un but particulier puisque KDB fête ses 29 ans aujourd’hui !