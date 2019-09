L'attaquant du Napoli a inscrit le cinquième but de sa saison. Déjà.

Il marque, il marque, le Mertens. Face à Brescia, treizième du Calcio avant cette sixième journée, le Diable rouge a rapidement trouvé la faille, en reprenant à bout portant une remise un peu en catastrophe de José Callejón.

Un cinquième but cette saison (en six matches disputés), qui est également le 114e de sa carrière au Napoli. Ce goal le rapproche encore un peu plus de Diego Maradona, auteur de 115 pions sous le maillot azzurro entre 1984 et 1991. Et surtout du record absolu, toujours détenu par Marek Hamsik et ses 121 coups de canon.

Cette moyenne de quasiment un but par match pourrait également permettre au Louvaniste de marcher sur les traces de sa saison la plus prolifique en Italie. C'était en 2016/2017, quand, replacé dans l'axe par Maurizio Sarri, le lutin avait claqué trente-quatre buts. Allez, plus que vingt-neuf et c'est bon !