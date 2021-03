Face à la Roma, Dries Mertens est entré encore un peu plus dans le coeur de ses supporters. Grâce à son doublé lors de la victoire 0-2 de Naples, le petit lutin belge a inscrit son 99e et 100e but en Serie A. Une prouesse car il est le premier Belge à parvenir à ce chiffre. Et le troisième napolitain depuis la création du club en 1904. L'an dernier, l'ancien joueur du PSV était déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire en devançant Marek Hamsik et Maradona. Sur les réseaux sociaux, il n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler à un certain Romelu Lukaku qui était devant.

Sur Twitter, il a adressé un message à son ami en équipe nationale: "Fier de ce nouveau record: 100 buts en Serie A. Le premier joueur belge à le faire. Allez Lukaku, dépêche-toi!"

Depuis son arrivée en 2019, Romelu Lukaku a fait trembler les filets de Serie A à 42 reprises en 62 apparitions. S'il ne part pas de l'Inter Milan, il pourrait donc arriver à ce total un peu plus rapidement que Drieske. En effet, le Napolitain a eu besoin de... 254 matchs et 8 saisons pour arriver à ce total. Ce qui n'en demeure pas moins un parcours rêvé depuis son arrivée en 2013.

Un clin d'oeil sympa qui prouve une nouvelle fois que l'ambiance est au beau fixe entre les deux attaquants.