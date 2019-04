Un jour, peut-être, quand il aura raccroché ses crampons et qu’il reviendra dans cette ville qu’il chérit tant où il se fait appeler Ciro plutôt que Dries, Mertens verra son visage orner les murs de bâtiments de cette cité qui vénère pour l’éternité Diego Maradona.

Si l’Argentin reste un dieu vivant à Naples, le Louvaniste s’avance comme l’un de ses disciples les plus brillants. Ce dimanche, à Frosinone (0-2), Mertens en est en tout cas devenu l’égal d’un point de vue statistique.

En ouvrant magistralement la marque d’un splendide coup-franc, le Diable a inscrit son 81e but en Serie A. Soit autant que le Pibe de Oro.

"C’est bien d’avoir égalé Maradona mais aujourd’hui, ce qui compte, ce sont les trois points", a souligné le joueur sur DAZN revanchard après la défaite à domicile contre l’Atalanta : "Nous avions fait un bon match durant une heure mais nous avions manqué trop d’occasion. Là, nous avons aussi bien joué mais en marquant."

La différence est de taille et porte sa signature. Indiscutable l’an passé sous Maurizio Sarri, le Diable découvre une autre condition avec ce ménage à trois instauré par Carlo Ancelotti qui le fait cohabiter avec Arkadiusz Milik et Lorenzo Insigne en partageant les temps de jeu et les responsabilités. Le technicien a tenu à saluer la performance de son joueur.

"Ce qu’il y a de merveilleux avec Mertens c’est qu’il donne toujours tout, même quand il joue mal. J’aime vraiment son attitude, même quand il ne joue pas", a-t-il indiqué. "Je suis ravi qu’il ait atteint le total de Diego Maradona. Il le mérite. Il a certainement sa place ici. C’est un joueur important et son attitude entraîne ses coéquipiers."

Toutes compétitions confondues, Mertens en est désormais à 106 réalisations sous les couleurs napolitaines. Et si la fin de saison peut lui permettre de s’incruster sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club où Attila Sallustro le devance (108), Maradona (115) et Marek Hamsik (121) apparaissent pour l’heure inatteignables. Sauf si le Diable à l’avenir incertain reste…

"J’ai encore un an de contrat, on verra, j’aime jouer ici", a évacué le joueur qui avait aussi un message à faire passer aux supporters : "Ils attendent que nous mouillions le maillot et nous le faisons." Lui, le premier. Le tout en écrivant en plus l’histoire.