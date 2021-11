66 minutes en Ligue des Champions (sur 360 possibles) et 349 en Liga (sur 1170 possibles). Voilà le temps peu très maigre d'Eden Hazard au Real Madrid. Il faut dire qu'avec les excellentes performances de Vinicius Junior, difficile de faire passer le Belge avant le Brésilien dans le onze de base que couche Carlo Ancelotti.

De passage en conférence de presse avec les Diables, Dries Mertens a été questionné sur le cas d'Eden Hazard, qui a très peu de temps de jeu au Real Madrid de Carlo Ancelotti, qu'il a bien connu du côté de Naples.

Avec son trait d'humour habituel, Mertens répondait: "Je pense qu’il faut que j’appelle Carlo Ancelotti parce que ce n’est pas juste." Avant de reprendre plus sérieusement: "Non, je rigole. Mais Eden est tellement fort, il a une mentalité incroyable que ça ira mieux. C’est juste dommage qu’il y ait un garçon, à sa place, qui joue très bien et que le Real Madrid est en train de gagner des matches. Mais il lui faut du temps. Avec le temps, tous les bons joueurs reçoivent du temps de jeu et je suis sûr qu’il va recommencer à jouer."

Nul doute que la trêve internationale sera une bonne bouffée d'air frais pour Eden Hazard, qui va affronter l'Estonie, ce samedi, avant de se rendre au Pays de Galles mardi prochain.