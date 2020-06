Cité au PSG, à Chelsea mais aussi - et surtout - à l'Inter Milan, le Diable rouge devrait finalement signer un nouveau contrat à Naples.

L'information vient de Sky Sports, un média plutôt fiable lorsqu'il s'agit de mercato. Un accord total aurait été trouvé entre le joueur et sa direction pour signer un nouveau bail jusqu'en juin 2022. Il ne reste plus qu'à mettre tout cela par écrit avant de signer et l'annonce officielle de sa prolongation devrait arriver prochainement.Pour rappel, Dries Mertens était en fin de contrat. Et après une saison où il s'est assis sur le banc plus souvent qu'à l'accoutumée, l'hypothèse d'un départ était réelle. D'autant plus qu'en fin de contrat, un joueur attise souvent de nombreuses convoitises et peut négocier des avantages (comme une prime à la signature) en échange de sa "gratuité". Il n'en sera finalement rien puisque le Louvaniste semble bien décidé à poursuivre l'aventure dans son club, où il a égalé fin février le record de buts de Marek Hamsik.