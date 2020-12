Meilleur donneur d’assists d’Italie, le Diable rouge ne cesse de se réinventer.

Même s’il est une idole napolitaine, Dries Mertens est comme Rome : éternel. Avec ses cinq réalisations toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de l’histoire du club a porté son total à 130 unités.

Mais cette saison, Hirving Lozano a plus marqué que lui à Naples. Alors qu’en Serie A, personne n’a délivré autant de passes décisives que lui. Le Louvaniste en est déjà à six et son record de dix lors de la saison 2018-2019 apparaît menacé.