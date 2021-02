On n'a plus vu Dries Mertens sur un terrain depuis le 28 janvier, en coupe d'Italie face à Spezia (4-2). Ce soir-là, le Diable rouge était monté à la pause pour participer à la fête (le marquoir affichait déjà 4-0). Il n'a finalement pas été capable de terminer la rencontre. Mertens n'était en réalité toujours pas débarassé de ses douleurs à la cheville qui lui ont fait manquer cinq rencontres entre la mi-décembre et la mi-janvier. Mais le voilà désormais de retour.

Après trois semaines intensives de revalidation auprès de Lieven Maesschalck à Anvers, l'attaquant est rentré à Naples il y a quelques jours pour reprendre les entraînements. Et même si le Louvaniste ne s'est pas encore entraîné avec le reste du groupe jusqu'à présent, son entraîneur semble déjà compter sur lui pour le match de ce jeudi en Europa League face à Grenade (défaite 2-0 au match aller).

"Dries s'est encore entraîné individuellement ce mercredi et demain il sera sur le banc avec nous", annonce Gennaro Gattuso. "Il ne commencera évidemment pas car il est absent depuis longtemps. Mais nous verrons comment nous pourrions éventuellement l'utiliser."

Il serait étonnant de le voir jouer plus d'une demi-heure mais une montée en fin de rencontre n'est donc pas à exclure. Car les Napolitains connaissent pas mal de problèmes offensifs en ce moment : Lozano et Petagna sont également blessés tandis qu'Osimhen est laissé au repos après son choc à la tête de dimanche en championnat face à l'Atalanta.

Dries Mertens pourrait quant à lui reprendre un rôle plus important dès dimanche contre Benevento et son compatriote Daam Foulon.