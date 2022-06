C’est un Dries Mertens (35 ans) très détendu et loquace qui s’est exprimé à la veille du match contre la Pologne, où il est enfin attendu au coup d’envoi. "Cela date de l’Euro contre le Danemark, il y a plus d’un an ? Merci pour l’information…"

Voici les thèmes qu’il a évoqués.

(..)