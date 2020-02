Caramba, encore raté pour le Napoli, incapable de battre chez lui le modeste club de Lecce, pourtant 17e. Son club mené par un but de Lapadula avant la pause, Dries Mertens a regardé la prestation très moyenne de ses coéquipiers du banc. Et Gennaro Gattuso ne regrettera certainement pas d’avoir fait confiance au petit Louvaniste dès le début du second acte.

