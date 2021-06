1 "Le duo Praet-Dendoncker a eu du mal défensivement mais Praet a été bon en infiltration."

"L’association entre Praet et Dendoncker n’est peut-être pas la plus productive, même si leurs profils sont complémentaires. Défensivement, ce n’était pas toujours juste et ils n’ont pas bien filtré les ballons. Il y avait un manque de coordination dans leurs mouvements, ils étaient parfois attirés du même côté. On sentait que c’était un peu expérimental. Offensivement, Dennis Praet a tout de même été intéressant en première période, surtout dans ses infiltrations."