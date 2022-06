1. "Difficile de tirer des enseignements de ce genre de match." "Avec tous les remaniements, obligatoires vu l’enchaînement des matchs, il est difficile de tirer des conclusions. Quand on enlève quatre ou cinq joueurs d’une équipe, son visage est forcément différent. Et, inconsciemment, cela donne l’impression que le match est moins important. Ces rencontres de Ligue des nations donnent l’impression d’être des matchs de trop pour certains joueurs. Pour d’autres, comme Theate, Hazard ou Meunier, il s’agit de réelle opportunité. On est un peu dans un entre-deux, qui aboutit à un contexte assez spécial."