J’ai beaucoup aimé la prestation de Denayer. Pour la première de l’après-Kompany, il a bien pris sa chance. Ce sont des profils différents, mais si Denayer s’était planté samedi, la comparaison avec Kompany aurait directement ressurgi. Avec des débats, etc. En plus, il marque un très joli but. On peut avoir l’impression que la reprise proche du but est facile, mais c’est faux. Une frappe décroisée avec son pied gauche, c’est un vrai geste technique qu’il a parfaitement maîtrisé. Denayer a rassuré le staff mais il faudra encore le voir dans une autre configuration défensive. Quand la dernière ligne joue 20-30 mètres plus haut. Les réflexes défensifs sont alors différents et ce sera un autre test pour lui.