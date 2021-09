Alex Teklak donne son avis sur la rencontre des Diables contre l'Estonie.

1 Ne pas banaliser le professionnalisme extrême de Lukaku "Plus que son nouveau doublé, je retiens une image du match de Lukaku : la manière avec laquelle il a demandé à Vanaken de se saisir du ballon après l’égalisation. Cette scène symbolise ce qu’il est devenu et ce qu’il veut. Récemment, au cours d’un reportage de la RTBF, il a pu voir la médaille d’or de Vincent Vanasch et il avait des étoiles dans les yeux. Avec cette envie de lui aussi faire quelque chose pour son pays. L’anecdote est révélatrice. Son attitude est celle d’un patron : il est fiable, sérieux, pas là pour plaisanter ou en tout cas pas seulement. Il ne laisse rien passer et son exigence tire les autres vers le haut. Elle est très importante. Lukaku sert de modèle. C’est un exemple pour les jeunes qui le voient jouer mais aussi se préparer, être concentré en permanence. Il ne faut pas banaliser ce professionnalisme extrême qui en fait un modèle."

2 Lukaku aimante les ballons