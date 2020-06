Axel Witsel et Thorgan Hazard peuvent s’assurer du titre de vice-champion.

Julian Nagelsmann a beau être pragmatique en lançant "la deuxième place, on s’en fout complètement, ce qui compte, c’est de se qualifier pour la C1", le comptable de Leipzig pense sans doute autrement.

Cet avant-dernier match de la saison sera tout sauf anodin. Car cette deuxième place est loin d’être uniquement symbolique. Elle assure une participation à la Ligue des champions (comme la 1re, la 3e et la 4e) et permet aussi de décrocher un meilleur contrat pour les droits télé de la prochaine saison puisque, si 65 % de l’enveloppe totale est distribuée équitablement entre les vingt équipes, le reste dépend du classement. Le Bayern recevra 51 millions € tandis que le 2e et le 3e obtiendront respectivement 43 et 42 millions €.

Une maigre différence d’1 million € à l’échelle du football international mais une différence qui n’est tout de même pas négligeable quand elle peut être acquise facilement. Surtout en sachant que les clubs de Bundesliga ne reçoivent aucune prime spécifique de la ligue allemande selon leur classement final en championnat.

On comprend tout de même parfaitement le discours de l’entraîneur de Leipzig, dont le club s’assurera d’un bonus de 15 millions € s’il se qualifie pour les phases de poule de la Ligue des champions.

Pour cela, il suffit à Leipzig de ne pas terminer 5e. Quoi de plus simple pour l’éviter que de viser encore plus haut ? D’autant que cette place de dauphin reste hautement symbolique. Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, veut en tout cas "renforcer sa place de numéro deux du football allemand".

Le Borussia (66 pts) compte trois points d’avance sur Leipzig (63), et les deux équipes ont la même différence de buts (+ 45). Si Leipzig gagne, il s’empare de la 2e place grâce à une meilleure différence de buts avant l’ultime journée du 27 juin. Mais, si le club de Thorgan Hazard et Axel Witsel gagne, il conservera son titre honorifique de vice-champion d’Allemagne.

Bundesliga : RB Leipzig - B.Dortmund (sa. 15 h 30)