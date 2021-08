La troisième saison sera-t-elle la bonne ? Tout semble en tout cas indiquer qu’Eden Hazard sera enfin le joueur que les socios madrilènes attendent depuis l’été 2019. Pas de blessure pour entamer la Liga, comme en 2019-2020 et en 2020-2021. Pas non plus de surpoids au retour des vacances. Au contraire, le Brainois semble affûté comme jamais.

Et cela se ressent sur le terrain. Appliqué, concentré et déterminé, le numéro 7 du Real Madrid a multiplié les efforts, tant offensivement que défensivement, sans jamais craindre une blessure. Preuve que ses soucis à la cheville et ses pépins musculaires qui en découlaient ne sont plus dans sa tête.