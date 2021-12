Chaque minute est bonne à prendre lorsqu’on a perdu son statut de titulaire. Même dans une position inhabituelle. Pour la troisième fois depuis 2016, Eden Hazard a été aligné sur l’aile droite dimanche soir face à Cadiz (0-0).

Le Brainois a profité des forfaits de Rodrygo et Marco Asensio (Covid) pour être positionné sur le côté droit du 4-3-3 de Carlo Ancelotti, alors que Vinicius a gardé l’aile gauche. Hazard n’a toutefois pas rempli le même rôle de joueur de couloir que les habituels titulaires. Son match s’est en réalité surtout concentré aux côtés de Karim Benzema, dans une position plus axiale. Et c’est l’arrière droit Lucas Vazquez, bien couvert par Federico Valverde, qui a comblé les trous sur le flanc.

"Il a joué à droite mais il n’a jamais évolué près de la ligne parce que Lucas Vázquez était là pour l’occuper" , observe Carlo Ancelotti, conscient du profil différent de son joueur. "Il est clair que ce n’est pas un ailier qui joue à l’extérieur comme peut l’être Vinicius. C’est un ailier qui aime l’aile gauche, en allant derrière l’attaquant."