Un premier extrait de l'émission a été dévoilé sur Twitter, ce lundi soir. Il concerne le désamour d'Eden pour la musculation, nous vous en avions parlé ici . Cette fois, La Voix du Nord assure qu'il sera également question de son avenir, dans cette émission qui sera intitulée "Libre comme Hazard".La petite bombe lâchée par notre compatriote serait la suivante: "Je sais ce que je vais faire. Je me suis décidé". Evidemment, on n'en sait pas plus pour l'instant et il est peu probable que le futur du joueur soit dévoilé mercredi soir. Une chose semble certaine, il n'y a que deux possibilités: poursuivre à Chelsea ou filer au Real Madrid...