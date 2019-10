Pour les Diables Rouges, la trêve internationale est terminée.

Les Belges ont fait le boulot au cours de leurs deux dernières sorties. Deux victoires en deux rencontres, onze buts marqués, aucun encaissé. Bref, deux matchs très bien abordés par la bande à Roberto Martinez.

Les leaders du classements mondial de la FIFA ont pris du plaisir, comme l'expliquait Eden Hazard après la rencontre au micro de la RTBF. "On s'amuse toujours quand on joue au foot. C'est vrai qu'on était déjà qualifié, mais ça montre aussi l'état d'esprit du groupe. Le coach nous avait dit que l'objectif maintenant c'est de prendre du plaisir et d'essayer de gagner tous les matches. Aujourd'hui c'était compliqué, les Kazakhs sont bien entrés dans le match, ils ont été agressifs. Après, quand on regarde la physionomie du match, je pense que l'addition aurait pu être plus lourde. (...) ça montre que le groupe vit bien, que le groupe a toujours envie de gagner. Ça montre qu'on est prêt pour faire de grandes choses", expliquait le N.10 des Belges.

Voilà donc la Belgique en tête de son groupe, elle qui compte trois points de plus que la Russie. Le prochain match se jouera d'ailleurs chez le pays organisateur de la dernière Coupe du Monde avec la tête du groupe comme enjeu ainsi qu'un brevet d'invincibilité. Eden Hazard est également revenu sur le record que la sélection belge vient de battre. Jamais notre pays n'avait réussi à enchaîner huit victoires consécutivement. "Maintenant il faut qu'on fasse ça dans le football européen. Je ne pense pas qu'on soit une équipe qui cherche les records, mais s'ils peuvent tomber, tant mieux", répondait-il.

Au Kazakhstan, Eden s'est illustré en délivrant un assist 24 carats pour Thomas Meunier. "A la mi-temps, il m'a justement dit exactement ce qu'il s'est passé sur le but. Quand j'allais rentré vers l'intérieur, il ferait l'appel et c'est ce qu'il s'est passé. Après, il faut de la qualité pour réussir ça mais on en a. On peut s'en sortir", plaisantait-il.

Enfin, s'il en doutait, Hazard a pu constater qu'il était populaire même au Kazakhstan ! Son nom a été très scandé durant la rencontre. "Ça prouve que ce que je fais sur le terrain c'est pas mal. Non mais ça fait toujours plaisir."

D'ailleurs, avant le début du match, quand le speaker a cité les joueurs qui étaient titulaires, son nom a été le plus applaudi. Eden Hazard en a rigolé avec un humour qu'on lui connait bien: "C'était pour Thorgan. plaisante-t-il.