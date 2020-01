Après quelques jours d'entraînement physique, le Diable a pu retoucher le ballon, ce jeudi.

Il s'entraîne individuellement et on ne sait toujours pas quand il pourra reprendre la compétition mais son retour approche et le voir jouer contre l'Atlético Madrid, le 1er février, semble possible. Pour rappel, le Brainois s'était blessé le 26 novembre dernier contre le PSG, en Champions League, dans un duel avec Thomas Meunier. Hazard a notamment souffert d'une fissure à la cheville droite, qu'il achève donc de soigner. Marco Asensio s'est d'ailleurs, lui aussi, entraîné à l'extérieur. L'Espagnol est pour sa part blessé depuis le début de saison.Des retours de blessure qui vont faire du bien à Zidane. Si le Real est en forme, avec notamment la conquête de la Supercoupe d'Espagne il y a quelques jours, l'entraîneur français aura besoin de toutes les forces vives pour chasser les trophées, tant nationaux que continentaux.