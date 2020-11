On en sait un peu plus à propos de la blessure d'Eden Hazard. L'IRM subie par le Diable rouge a démontré qu'il s'agissait d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Elle l'éloignera des terrains pour environ trois semaines. Nouveau coup dur pour le Belge et le Real. Le numéro 7 manquera les matchs contre Séville et l'Atlético en Liga et le Shakhtar et Monchengladbach en Ligue des champions.

Sur leur site internet, les Merengue ont communiqué à propos de cette nouvelle désillusion: "Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eden Hazard par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une déchirure du rectum antérieur de la cuisse droite. En attente d'évolution."

Après une première saison madrilène très compliquée en raison de blessures à répétitions, le Brainois a manqué le début de l'exercice 2020-2021 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des champions (2-2).

Mardi, le Real se déplace en Ukraine dans un stade où il a remporté la Ligue des Champions en 2018. L'équipe de Zinédine Zidane est deuxième du groupe B. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach sont premiers (8 points), devant le Real (7), le Shakhtar (4) et l'Inter (2).