L'attaquant argentin s'est exprimé dans Marca à quelques heures du Clásico.

Le Clásico, ce sera donc sans Eden Hazard. L'ailier du Real Madrid souffre toujours de la cheville après la rencontre disputée contre le PSG, et sera donc absent pour le choc entre son club et le Barça. Un match d'autant plus important que les deux équipes sont au coude-à-coude en tête du championnat, avec trente-cinq points chacune.

Cette absence n'a pas empêché un certain Lionel Messi d'y aller de son petit mot réconfortant pour le capitaine des Diables rouges, dont l'expérience au Bernabéu a tardé à vraiment démarrer. Interrogé par Marca sur l'arrivée du Belge en Liga, l'Argentin a salué celui qui est censé remplacer Cristiano Ronaldo dans le coeur des supporters merengues. "Il possède beaucoup de qualités", a expliqué La Pulga au quotidien espagnol. "C'est un joueur différent, qui peut déséquilbrer les défenses, mais je pense qu'il est différent de Cristiano, avec d'autres caractéristiques. C'est dur de remplacer Ronaldo, mais Hazard est lui aussi un grand joueur."

Plus dribbleur que tireur (il tourne à une moyenne d'environs quatre dribbles réussis par match), le Diable est en effet plus l'homme de la dernière passe, là où CR7 faisait preuve de plus d'égoïsme et se posait nettement moins de questions avant de frapper au but (plus de six tirs par rencontre !). Un appétit de ballons plus que de buts qui fait d'Eden un créateur d'espace, capable de désarçonner n'importe quel arrière grâce à son coup de rein, quitte à prendre des coups... et obtenir des coups francs (2.7 fautes subies par match pour lui) !

Un travail de sape qui laisse à Karim Benzema le soin d'alimenter le marquoir. Ce que le Français fait par ailleurs très bien, avec déjà seize pions inscrits en vingt-et-un matches. Et si en fait, le véritable héritier du Portugais, c'était la Benz ? Voilà qui pourrait ôter un peu de pression à Eden, même si le joueur est connu pour y être particulièrement hermétique.