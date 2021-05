Lendemain de rencontre difficile pour Eden Hazard. Déjà flingué par la presse espagnole ce matin, le Brainois se fait allumer de toute part. Après le match, c'est Daniel Riolo qui s'est chargé de donner un tacle bien senti au Diable rouge.

Sur le plateau de l'After Foot, les chroniqueurs discutaient des cadres qui avaient tout gagné au Real Madrid comme Ramos, Kroos ou encore Modric. Avant que le journaliste français ne prenne la parole à propos du Belge: “Il est passé dans la case pitié, il fait vraiment de la peine (...) Il ne fait pas partie de ceux qui ont tout gagné. Lui, c’est vraiment un énorme gâchis. Mais c’est sa vie, il l'a choisie."

Outre son niveau de jeu méconnaissable, c'est surtout le comportement d'Eden Hazard après la rencontre qui a mis le feu aux poudres en Espagne. Car la défaite du Real est explicable de plusieurs façons. Par des cadres vieillissants, une identité de jeu inexistante, un nombre incalculable de blessures et, surtout, une très belle équipe de Chelsea.

Titulaire pour la deuxième fois d'affilée et présent pendant 89 minutes à Stamford Bridge, Eden Hazard cristallise les critiques car il représente, plus que quiconque, l'échec des derniers mercato madrilènes. Une chose est sûre, il va devoir se battre pour retourner la presse madrilène. Cela pourrait passer par une bonne performance contre le FC Séville dimanche soir. Un match décisif pour la course au titre en Liga. Compétition qui sera le seul moyen pour Eden, outre l'Euro, de sauver sa saison.