Eden Hazard a fait son grand retour sur les pelouses espagnoles, lui qui n'avait plus joué depuis la mi-février. Le Brainois est monté au jeu à la 65e minute de jeu à la place de Rodrygo face à Cadiz. Durant cette petite demi-heure sur le terrain, on a revu par moments du très bon Eden Hazard avec quelques fulgurances et beaux gestes sur son côté.

Mais le capitaine des Diables a également eu un geste beaucoup moins joli envers l'un de ses adversaires. À un quart d'heure du terme, le Brainois a taclé malencontreusement l'arrière droit de Cadiz, Carlos Akapo. Ce dernier s'est roulé au sol durant plusieurs minutes, avant de devoir céder sa place. Pour cette action, Pour cette faute, Hazard a reçu un carton jaune.

Akapo a ensuite passé des examens médicaux qui ont révélé que deux os de son pied étaient cassés. Il a publié une photo de son pied ensanglanté sur les réseaux sociaux, tout en se demandant si l'intervention du Belge ne valait pas plus qu'un simple carton jaune.