Cela fait déjà quatre mois que Eden Hazard a signé au Real Madrid. Quatre mois qu'il a signé dans le club pour lequel il a toujours rêvé de jouer, "le meilleur club du monde", n'hésite-t-il pas à affirmer. Mais les fans madrilènes ont pu apprendre à le connaître un peu mieux cette semaine grâce à l'émission Campo de Estrella, diffusée sur Real Madrid TV.

Le capitaine des Diables commence par y évoquer les dessous de son transfert à Madrid: "J'avais déjà pris ma décision à la fin du Mondial, je m'étais dit 'Je dois partir maintenant au Real Madrid'" Finalement, Hazard a dû rester une année de plus à Londres avant de rejoindre les Merengues. "J'ai parlé avec Florentino Perez et il m'a dit que l'on m'attendait au Real. Après, j'ai également parlé avec Modric et j'ai senti qu'ils me voulaient tous au Real."

Mais ses premiers mois à la Maison Blanche ne se sont pas déroulés comme espéré. Une blessure a retardé ses débuts avant que la presse espagnole ne le prenne pour cible et le considère comme la cause des problèmes du Real. Mais malgré ce début de saison en demi-teinte, le Brainois reste optimiste: "Nous allons tout donner pour gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe. Nous devons lever au moins un titre à la fin de la saison, voire deux, trois ou quatre. Nous voulons gagner et, pour ma part, j'espère donner le meilleur de moi-même, gagner des matchs et que tout se passe bien".

"J'aurais pu signer à Anderlecht"

Même si Hazard a déjà un palmarès bien fourni, il lui manque encore une grande ligne: la Ligue des Champions. Avec Chelsea, il n'a jamais réussi à aller en finale de la compétition. Une carence qu'il veut gommer avec les Madrilènes. "La Ligue des Champions est importante. Le club a remporté la C1 à de nombreuses reprises ces dernières années, même si je sais que ce sera difficile." La campagne 2019-2020 a en tout cas mal débuté pour les hommes de Zinédine Zidane avec un bilan de quatre points sur neuf.

Eden Hazard est également revenu sur ses jeunes années, là où tout a commencé, dans le jardin familial à Braine-le-Comte: "Au début, tout a commencé comme un jeu entre frères, nous étions toujours en train de parler football. Quand nous mangions, quand nous faisions nos devoirs... Et quand nous avions cinq minutes, nous jouions au football. Nous voulions toujours jouer sur un terrain près de la maison car il y avait une grande porte. C'est comme ça que tout a commencé. La maison n'était pas si grande, mais nous trouvions toujours un endroit pour mettre le canapé ou autre chose pour faire le but. Quand je joue, je pense toujours que j'ai eu la chance de faire de ce sport mon travail".

Le Brainois a également confié qu'il aurait pu signer à Anderlecht quant il avait huit ans: "Mais trois entraînements par semaine à Bruxelles, ce n'était pas évident à combiner avec les obligations scolaires. L’école a toujours été une priorité pour mes parents. Ils ne pouvaient pas savoir que je deviendrais pro", a-t-il précisé. C'est finalement à Lille qu'il a atterri à l'âge de 14 ans. Il aurait même été appelé par la fédération française dans l'espoir de le voir jouer pour l'équipe de France: "On a parlé de naturalisation française lorsque j'étais à Lille. Mais je suis Belge et cela a toujours été clair pour moi, je voulais jouer pour les Diables Rouges."

Alors qu'il a accompli un de ses rêves en signant au Real Madrid, Hazard semble toujours autant prendre de plaisir sur le terrain. Le joueur confie le conseil que ses parents lui ont donné: "Ils l'ont dit de continuer à m'amuser et de profiter de chaque match. Je les écoute toujours et je crois que jusqu'ici, ça m'a réussi." Et on ne peut que lui donner raison.