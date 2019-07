Il s'agit évidemment de notre compatriote Eden Hazard. Et comme à Chelsea il y a sept ans, ses tout débuts avec son nouveau club ont été critiqués par ses nouveaux supporters. En cause ? Quelques kilos en trop que l'on peut deviner sous sa vareuse... "Comment est-ce possible de devenir si gros en un mois", a-t-on pu notamment lire sur les réseaux sociaux. Plusieurs supporters du Real s'interrogent sur l'énorme somme (environ 100 millions d'euros) dépensée pour un joueur qui n'a pas été capable de s'entretenir durant l'été. En Belgique, on aurait envie de leur répondre de ne pas s'inquiéter...Le Real débutera sa saison le week-end du 17-18 août, avec un déplacement au Celta Vigo. Il y a fort à parier que, d'ici là, Eden sera affûté.