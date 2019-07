La saison du Real commence à prendre forme. Afin de préparer un exercice 2019/2020 où ils n'ont pas le droit à l'erreur, les Madrilènes ont embarqué ce mardi pour Montréal, première étape de leur tournée nord-américaine. Sans surprise, Eden Hazard fait partie des vingt-neuf joueurs convoqués par Zinedine Zidane.





Le Real participe à l'International Champions Cup, un tournoi de préparation qui emmènera le club à Houston, dans le Maryland et le New Jersey, où ils affronteront le Bayern, Arsenal et l'Atlético de Madrid.





À noter que Thibaut Courtois et Keylor Navas sont eux aussi de la partie. Le Costaricien rejoindra bientôt l'équipe au Québec.