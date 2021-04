Eden Hazard de retour pour de bon ce dimanche ? Voici comment la stratégie du Real Madrid a évolué Diables Rouges09:04 Simon Hamoir © Belga

Zinédine Zidane révélera ce samedi si Eden Hazard sera ou non de la partie, dimanche.



On l’attendait dans le Clasico samedi dernier ou à Liverpool mercredi. Finalement, Eden Hazard a prolongé son processus de retour à la compétition. Mais il pourrait enfin rejouer ce dimanche, au bout de deux semaines complètes d’entraînements normaux et une réhabilitation réadaptée. Analyse de cette stratégie qui a évolué au fil de la saison et des blessures.



