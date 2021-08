Eden Hazard était titulaire avec le Real Madrid ce samedi soir à Alavès, pour la première journée de Liga et les débuts de Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe. Remuant et en jambes, notre compatriote s'est aussi offert un geste génial sur le premier but de la partie.

Sur une remise de Lucas Vazquez, il a réalisé une déviation très inspirée vers Karim Benzema (même si on ne sait pas si elle était vraiment volontaire). Le Français ne s'est pas fait prier pour fusiller Pacheco et débloquer le marquoir. De quoi lancer idéalement la saison de la dernière chance pour le Brainois, sorti à la 65e minute alors que le Real menait 1-3.