La cheville du Diable rouge lui cause bien des problèmes cette saison.

Absent depuis deux rencontres (Getafe et Bilbao) avec le Real Madrid, Eden Hazard pourrait une nouvelle fois être absent de la feuille de match ce vendredi contre Alavès. Selon AS, cette possibilité grandit d'entraînement en entraînement. Le numéro 7 des Merengues commence toujours les séances collectives avant ensuite de terminer sur de l'individuel. La bonne nouvelle de cette stratégie est que Zinedine Zidane ne veut absolument pas précipiter son retour. D'autant plus que le Real est bien parti pour décrocher son 34e titre de champion d'Espagne sans lui. Si rien n'est encore joué, les Madrilènes disposent de quatre points d'avance sur l'ennemi catalan à quatre journées de la fin.

Depuis ce contact avec Thomas Meunier en novembre, Eden Hazard semble avoir toutes les peines du monde à retrouver ses sensations. Il ressent toujours des douleurs au niveau de sa cheville mais il n'a toujours pas passé de tests supplémentaires afin de déterminer exactement l'ampleur des dégâts poursuit AS. Toujours selon le quotidien espagnol, le Belge réfute aussi l'idée d'une crainte psychologique liée à une rechute et évoque des douleurs qui sont bien réelles.

Plus que jamais, la première saison d'Eden Hazard en Espagne a été tronquée par ses blessures à répétitions. Pourtant, à chaque fois, le Brainois était parvenu à enflammer le public pour son retour. Il avait notamment délivré deux passes décisives face à Eibar et Valence. Son entente avec Karim Benzema sautait également aux yeux. Espérons que sa seconde ne sera pas du même acabit et qu'il mettra enfin tout le monde d'accord dans le plus grand club du 20e siècle...