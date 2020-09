Enfin un peu de lumière dans la grisaille? Convalescent depuis de longs mois, Eden Hazard serait tout proche de son retour, selon AS. Le quotidien estime que "Asensio et Hazard accélèrent" pour le match face au Betis. Selon AS, Zizou s'inquiète du manque de créativité de son équipe. Si elle reste extrêmement cynique avec un réalisme incroyable, elle manque de folie. Pas besoin d'être un savant pour savoir qu'Eden Hazard est celui qui peut apporter ce grain de folie au jeu de la Casa Blanca. Bien évidemment, cela va encore prendre du temps avant de voir le vrai Eden, vu sa longue indisponibilité. Cependant, lui donner du rythme reste un enjeu majeur afin qu'il (re)donne la pleine mesure de son talent.

Le journal avance également que "sa douleur à la cheville semble s'être calmée et qu'il est à nouveau dans son poids de forme après être rentré en surpoids après ses vacances d'été." Selon nos confrères espagnols, Eden Hazard devrait être ajouté au groupe contre le Betis Séville ce samedi soir. La question est de savoir si Zizou va titulariser directement le capitaine de notre équipe nationale où s'il sera plus prudent en ne le faisant monter qu'en cours de rencontre. Vu comme le coach a été prudent avec Eden, il devrait choisir la seconde option.

Ce mardi, Eden Hazard avait fait son retour à l'entraînement. Depuis quelques jours, il oscille entre séances collectives et individuelles. Une chose est sûre, doucement mais sûrement le Brainois voit le bout du tunnel.