Et si Vinicius parvenait enfin à tirer profit de son exceptionnel potentiel? Souvent raillé pour sa maladresse, l'ailier brésilien est parvenu à faire taire les critiques contre Liverpool. Tout d'abord en plantant un doublé plein de sang froid. Ensuite en étant le facteur X de cette équipe Merengue. Celui que l'on recherche pour faire des différences en un contre un et faire lever une foule absente des stades mais présente devant la télévision. Tiens, tiens, cela ne vous rappelle rien? Oui, c'est bel et bien le rôle que devait remplir Eden Hazard lors de son arrivée en Espagne en 2019. L'occasion de se poser la question: le Diable doit-il craindre le Brésilien?

Oui, il peut craindre le Brésilien car...