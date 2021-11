Eden Hazard doit-il quitter le Real Madrid ? "C'est dur de voir Kroos et Modric l'ignorer sur le terrain" Diables RougesVidéo La Rédaction Eden Hazard est cité sur le départ par la presse madrilène.

Eden Hazard doit-il quitter le Real Madrid et ainsi tourner le dos à son rêve d'enfant après un peu plus de deux saisons catastrophiques ? Alex Teklak et Christophe Franken en ont débattu dans le Champions Club.



Pour notre consultant, le Brainois doit effectivement plier bagage. Mais notre journaliste n'est pas d'accord. Découvrez leurs arguments dans la vidéo ci-dessus.