Eden Hazard va bien mieux. Et il le prouve à l'entraînement.

Si Zinédine Zidane n'a pas sélectionné Eden Hazard pour les deux dernières rencontres - alors que le Belge avait repris les entraînements collectifs -, il devrait à nouveau le sélectionner pour la réception du Celta Vigo, ce dimanche soir (21h).

D'ailleurs, selon ses belles frappes lors de la séance de ce mercredi, on remarque qu'Hazard est en forme et déjà bien affûté devant le but. En attestent, ces deux belles frappes enroulées, dont une qui rentre via la barre transversale.

Le genre de frappe que le Brainois espère reproduire pour son grand retour, très attendu par tous les fans du Real et du capitaine des Diables Rouges.