Depuis ce fameux soir de Ligue des Champions où Thomas Meunier a taclé de manière trop appuyée Eden Hazard, le Brainois enchaine les blessures. Le Real Madrid avait pourtant déboursé 115 millions d'euros selon les données du célèbre site Transfermarkt mais le rendement du capitaine des Diables s'est avéré très faible.

Selon les données récoltées par Betiton Sports, Eden Hazard est en tête du classement des blessures les plus chères. Le Brainois, dont le salaire est estimé à 475 000 euros par semaine, aurait déjà coûté plus de 14 millions d'euros au Real Madrid à cause de son temps d'indisponibilité, estimé à 252 jours.

Il trône donc en tête de ce classement peu enviable devant Philippe Coutinho (13 500 000 euros) et Neymar (11 650 000 euros) mais dont le salaire est plus du double du Belge, ce qui augmente le coût à chaque blessure.

© D.R.

Au total, c'est plus de 45 millions d'euros que le Real Madrid a perdu à causes des salaires payés à des joueurs indisponibles la saison dernière. Pas étonnant, vu que le club a été touché par de nombreuses blessures tout au long de la saison. Bien évidemment, ce classement ne tient pas compte des différentes assurances qui existent afin d'aider les clubs en cas de blessures des joueurs. Mais il est tout de même significatif par rapport aux nombreuses indisponibilités du Brainois.