A la veille de chaque match du Real Madrid, la saga est la même: les joueurs sont scrutés à l'entraînement le matin, Zinedine Zidane élude les questions sur Eden Hazard dans sa conférence de presse de début d'après-midi et l'absence du Diable rouge sur la feuille de match est confirmée un peu plus tard.Ce mardi n'a pas échappé à la règle. Du moins pour les deux premières étapes. Alors que le Real Madrid prépare la réception de Valladolid (ce mercredi à 21h30) avec l'envie de se rapprocher de la tête de la Liga, Zidane a de nouveau esquivé habilement le sujet qui fâche: "Hazard est très proche de revenir en forme. il s'entraîne bien. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas pu s'entraîner beaucoup depuis le début de la saison. On va voir comment cela va évoluer".Relancé sur le sujet, Zizou a précisé que "Ce n'est pas une question d'être sérieux ou non. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière mais il ne s'agit plus de cela. Le plus important, c'est qu'il ne souffre plus de la cheville. La saison est longue, il y a encore du temps".Pas sûr que cela suffise à calmer les médias espagnols. Surtout pas si on apprend dans les prochaines heures que le Diable rouge sera de nouveau mis à l'écart du groupe pour cette troisième journée de Liga...