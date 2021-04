Cela fait deux semaines désormais qu'Eden Hazard a repris l'entraînement complet avec le Real Madrid. Mais le capitaine des Diables rouges ne fait toujours pas partie de la sélection de Zinédine Zidane pour le déplacement à Getafe ce dimanche soir.

"Eden a connu plusieurs rechutes après ses blessures, ce qui nous poussent à être plus prudent avec lui, et c'est ce qu'on fait", a expliqué l'entraîneur français en conférence de presse pour expliquer la nouvelle absence du Brainois. Zidane avait, par ailleurs, entretenu le suspens durant la conférence de presse quant à sa présence : "Vous verrez bien quand la liste sera dévoilée s'il est retenu ou pas. Mais pour le moment, je peux juste vous dire qu'il se sent de mieux en mieux."

Malgré son absence de la sélection, Hazard a participé à l'entraînement collectif du Real ce matin.