Le Real recevait Valence ce jeudi soir.

Dès la 11e minute de jeu, Hazard s'est montré dangereux: bien servi dans l'axe par Benzema, Eden s'est retrouvé face à Cillessen mais n'a pas pu convertir cette grosse occasion.

On prend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois c'est notre compatriote qui sert bien KB9 pour l'ouverture du score. Son deuxième assist en 2 matches, après son offrande à Sergio Ramos dimanche contre Eibar. Le duo Benzema-Hazard semble fonctionner à merveille pour le plus grand plaisir de Zinedine Zidane, qui avait d'ailleurs déclaré dimanche après le match contre Eibar que "pour ceux qui aiment le foot, c'est un régal de les voir combiner".