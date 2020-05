Le Real Madrid a diffusé quelques images de l'entraînement collectif de ce lundi, sur Twitter.

On y voit Thibaut Courtois travailler ses réflexes tandis qu'Eden Hazard participe au démarquage avec ses partenaires. La preuve que le Brainois en a terminé avec sa rééducation et qu'il peut de nouveau s'entraîner à 100% après sa blessure au péroné distal droit.Son opération à Dallas n'est plus qu'un lointain souvenir et au vu de l'entente avec Benzema au cours de ce petit démarquage, on serait très surpris que le Diable ne soit pas sur la feuille de match le week-end du 13 et 14 juin, probablement contre Eibar (le calendrier doit encore être confirmé).