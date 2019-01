Actif pour la septième saison de suite à Stamford Bridge, Eden Hazard est la star de l'effectif des Blues. Mais il pourrait en aller autrement dans les mois à venir si le capitaine des Diables rouges venait à quitter Londres. C'est en tout cas le souhait émis par Jermaine Jenas, consultant pour la BBC.

S'exprimant en marge de la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue, durant laquelle le Brainois a impressionné (en attestent les sept fautes commises sur lui), l'ancien international anglais estime que le MVP de l'effectif londonien "a été par moments injouable. Il est trop bon pour Chelsea". Pour Jenas, "Chelsea est évidemment un club du top, mais je pense qu'il est devenu trop grand pour cette équipe."

Ce qui pousse l'ancien joueur de Newcastle et Tottenham à suggérer au Diable rouge de songer à un transfert. "Il doit partir. Il est un niveau au-dessus de n'importe quel joueur autour de lui", juge encore Jermaine Jenas.

Et de critiquer l'utilisation qui est faite du Brainois par Maurizio Sarri. "Vous n'obtiendrez pas le meilleur de Hazard [en l'utilisant dans un rôle axial], mais plutôt en le positionnant à gauche où il peut rentrer dans le jeu, prendre la profondeur et provoquer. C'est toujours un danger dos au but, mais il est beaucoup plus facile à contenir dans ce rôle."

Sous contrat au Bridge jusqu'en juin 2020, alors que sa dernière prolongation remonte à pratiquement quatre ans, le Diable devrait terminer la saison à Chelsea avant d'affoler le prochain mercato estival, dernière grosse opportunité pour Chelsea d'en retirer une plus-value financière.

A moins qu'il ne s'en tienne à sa volonté de s'inscrire comme légende du club avec lequel il a remporté deux championnats, une FA Cup, une Coupe de la Ligue et une Europa League depuis son arrivée en 2012.